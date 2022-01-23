وكشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية عن اتفاق "عدم اعتداء" غير مكتوب جمع الناديين، ينص على منع كليهما من التفاوض مع أي لاعب يملك عقدا ساري المفعول مع النادي الآخر.

وذكرت الصحيفة أن الاتفاق المبرم بين إدارتي الناديين سيمنع أيضا أي لاعب من الفريقين من استخدام النادي الآخر من أجل الضغط على ناديه، للحصول على عرض تجديد ضخم أو ما شابه.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن ريال مدريد مهتم بضم مدافع برشلونة رونالد أراوخو، قبل أن ينفي رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز هذه التقارير، على خلفية الاتفاق فيما يبدو.

لكن "ماركا" نوهت إلى أن اتفاق "عدم الاعتداء" لا يسري على اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع الناديين، كما أنه لا يشمل أيضا اللاعبين من خارج ريال مدريد أو برشلونة.

ولفت المصدر على سبيل المثال، إلى تنافس الناديين على ضم إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، وسعي كل منهما إلى إقصاء الآخر عن الصفقة.

ولا تنسى جماهير الفريقين صفقة انتقال لويس فيغو من برشلونة إلى ريال مدريد عام 2000، التي أحدثت ضجة كبيرة في سوق الانتقالات وسببت حساسية كبيرة بين أنصار الطرفين، وصلت إلى اتهام النجم البرتغالي بالخيانة.