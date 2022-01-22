وستكون شهادة التطعيم إلزامية لـ"الرياضيين وأعضاء اللجنة الفنية"، تحت طائلة عدم الترخيص لهم بالمشاركة في مباريات موسم 2022، حسبما جاء في البروتوكول.

وسيكون هذا الشرط ساريا في مباريات بطولة الدوري البرازيلي (من أبريل حتى نوفمبر) كما في مسابقة الكأس المحلية (من فبراير إلى أكتوبر)، إضافة إلى تقديم فحص سلبي إلزامي لفيروس كورونا قبل كل مباراة، وفقا للبروتوكول الجديد أيضا.

وأوضح جورجي باغورا رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المحلي للعبة لموقع "غلوبو إسبورتي" الإخباري، أن "نسبة كبيرة من المرضى في المستشفى لا يتم تطعيمهم. متحور أوميكرون معدي جدا ويجب على الرياضيين اللعب من دون قناع".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن باغورا قوله:"ما يمكننا فعله بعد ذلك هو المطالبة بتلقيح الجميع لتجنب الحالات الخطيرة".

وتفرض العديد من المدن في البرازيل، رغم أنه ليس إلزاميا، لقاحا لدخول الملاعب أو الأماكن السياحية أو الحانات أو الصالات الرياضية، من بين المؤسسات الأخرى المتاحة أمام الجمهور.

وتعتبر البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا بالوباء مع أكثر من 622 ألف حالة وفاة، وتخطت رقمها القياسي اليومي للإصابات هذا الأسبوع بتسجيل 204.854 حالة إيجابية جديدة في يوم واحد.

وطعمت البرازيل قرابة 70 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 213 مليون نسمة، بجرعتين من لقاح "كوفيد 19".