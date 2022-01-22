ويرتبط غوارديولا، الذي تولى المسؤولية في 2016، بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون في الدوري، السبت: "لست جيدا بما يكفي لأفكر في المدى البعيد".

وأضاف: "يتحدد مستقبلي دائما بناء على النتائج، لذا سنلعب ضد ساوثامبتون وسنحصل على بعض الراحة، وبعد ذلك في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث".

وتابع: "لقد منحني النادي كل شيء، لذا لا يمكن أن أخدعه أو أفعل أي شيء خاطئ نحوه".

ويسير غوارديولا نحو قيادة مانشستر سيتي لإحراز لقب الدوري للمرة الرابعة في 5 سنوات، كما توج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد 4 مرات، ويتصدر الفريق الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، بعد 22 جولة.

وتابع "بيب": "اتخذنا معا القرارات بخصوص حضوري إلى هنا وتمديد التعاقد في مناسبتين، وسنفعل الأمر ذاته الآن. يتعلق الأمر بمشاعر النادي نحوي وحول شعوري لنفسي وللنادي".

وأضاف: "أشعر أنني في حالة جيدة وأشعر بالراحة. عندما لا أملك الطاقة وأشعر بالإرهاق والتعب، فإني أكون متأكدا من الرحيل، لكن في الوقت الحالي لدي مشاعر إيجابية".