وتعادل الفريقان بدون أهداف ذهابا في آنفيلد الأسبوع الماضي رغم أن أرسنال لعب معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد غرانيت تشاكا لكن كل هذا التعب ضاع هباء اليوم.

ورغم غياب محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا للمشاركة مع منتخباتهم في كأس الأمم الإفريقية تعرض ليفربول لضغط مبكر وسدد ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال في إطار المرمى من ركلة حرة قبل أن يضع جوتا الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 19.

وضاعف جوتا الغلة في الدقيقة 77 واحتسب الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بعد أن ألغي في البداية بسبب التسلل.

وأكمل طرد توماس بارتي لحصوله على الإنذار الثاني ليلة كارثية لأرسنال بعد عرقلة فابينيو.

وسيسعى ليفربول للفوز بلقب كأس الرابطة للمرة التاسعة وهو رقم قياسي عندما يواجه تشلسي، الذي صعد للنهائي بالفوز 3-صفر في مجموع المباراتين على توتنهام هوتسبير.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول: "نحن سعداء للغاية، الأجواء داخل غرفة الملابس كان سعيدة. أرسنال كان الأفضل في الشوط الأول وأيضا جماهيره لكننا نجحنا في تهدئة الأمور. أحرزنا هدفين رائعين".

وانتعشت آمال جماهير أرسنال عندما سدد لاكازيت كرة أبعدها كويفين كيليهر حارس ليفربول لتصطدم بالعارضة.

لكن ليفربول بدأ يفرض سيطرته على المباراة وافتتح التسجيل عن جدارة.

ووصلت تمريرة روبرتو فيرمينو إلى ترينت ألكسندر-أرنولد، الذي مررها إلى جوتا ليراوغ تاكهيرو تومياسو قبل أن يسددها في مرمى آرونرمسديل.

وانتكس فريق المدرب ميكل أرتيتا وبدا ليفربول أكثر راحة بعد ذلك رغم إهدار لاكازيت فرصة أخرى.

وأهدر كيد جوردون لاعب ليفربول فرصة تعزيز تفوق فريقه واصطدمت ضربة رأس من البديل إبراهيما كوناتي بأسفل القائم.

وتمسك أرسنال بالأمل لكن ليفربول حسم المواجهة عندما مرر ألكسندر-أرنولد كرة إلى جوتا ليضعها في الشباك.

وقال فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول: "ديوجو جوتا لاعب مذهل، إحصاءاته تتحدث عن نفسها".

وأضاف "إنه لاعب مهم، وأظهر ذلك منذ العام الماضي وهو مهاجم من الصعب مواجهته. أعلم ذلك من التدريبات. أظهر مستواه مرة أخرى الليلة".