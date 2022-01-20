وفي مباراة احتاج فيها "محاربو الصحراء" للانتصار من أجل التأهل، تجرع حامل اللقب الإفريقي لهزيمة بنتيجة 1-3 أمام كوت ديفوار في ختام المجموعة الخامسة.

وفشل المنتخب الجزائري في تقديم مستواه المعهود، ولم تلمع نجومه الكثيرة، ليستسلم "لأفيال" كوت ديفوار.

وسجل لكوت ديفوار فرانك كيسيه وإبراهيم سانغاريه ونيكولاس بيبيه، بينما أضاع قائد منتخب الجزائر رياض محرز ركل جزاء في الدقيقة 59.

وقلص سفيان بن دبكة النتيجة بهدف في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة ودع حامل لقب أمم إفريقيا البطولة، دون تحقيق انتصار واحد، وبهدف يتيم في 3 مباريات.

وبهذا الانتصار، تصدر منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة الخامسة، وضرب موعدا أمام المنتخب المصري في دور الـ16.

كما حققت غينيا الاستوائية انتصارا على سيراليون بنتيجة 1-0، وحجزت مقعدا في دور الـ16.