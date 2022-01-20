وكشفت مصادر مقربة من أشرف قاسم عن تفاصيل إعلانه المفاجئ عن إصابته بالتهاب مزمن في الأعصاب الطرفية، مما أثر على حركته، فضلا عن حاجته إلى تغيير مفصل الركبتين.

وقالت المصادر في حديث لموقع سكاي نيوز عربية إن من أهم أسباب تآكل مفصل الركبتين لدى أشرف قاسم هو تعرضه بشكل كبير لرش المواد المخدر الممزوجة بالكورتيزون على قدميه للعلاج من الإصابة سريعا وبشكل مؤقت داخل الملاعب، من أجل استكمال لعب المباريات، طوال تاريخه الكروي.

ولفتت المصادر إلى أن العلاج السريع لإصابات الملاعب برش المخدر والكورتيزون هما وراء هشاشة عظام ومفاصل الركبتين لجيل كامل من لاعبي كرة القدم في مصر، لكن كثيرين منهم يتعايشون مع الأعراض.

رحلة قاسم مع الإصابة

ووفق مصادر، فإن أعراض تفاقم إصابة الكابتن أشرف قاسم بدأت تظهر عليه بقوة بعد بلوغه سن الخمسين، قبل 5 أعوام، حيث بدأت عظام وغضاريف مفصل الركبتين تتآكل بشكل مباشر لأنهما كانتا الأكثر تعرضا للمخدر الموضعي والكورتيزون.

وكشفت المصادر أن الأطباء الذين اطلعوا على حالة الكابتن أشرف قاسم أرجعوا التهاب الأعصاب الطرفية أيضا إلى تحمله الزائد والضغط العصبي والنفسي الذي يتعرض له لاعبو كرة القدم، فضلا عن كونه مدافع شرس، وكان يتحلى بمسؤولية كروية للدفاع عن منطقة الـ 18 ومنتصف الملعب التي كان يتمركز بها ويقدم فيها أداء قويا طوال مشواره الكروي محليا ودوليا.

وتابعت المصادر قائلة إن التهاب الأعصاب أفضي إلى خلل في الجهاز المناعي، وهو ما يُصعّب مرحلة العلاج، ويجعلها تستغرق وقتا طويلا وفق تقدير الأطباء المعالجين للحالة، فضلا عن وجود احتمالية لاستكمال لاعب منتخب مصر السابق حياته مستعينا بعكازين.

مبادرات لعلاج أشرف قاسم

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن النادي أولى بعلاج أبنائه المخلصين ومنهم أشرف قاسم، مؤكدا أنه سيتكفل بشكل كامل بنفقات علاج مدافع النادي ومنتخب مصر السابق.

وأكد منصور في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، أن نادي الزمالك قلعة رياضية عريقة لا ينسى أحدا من أبنائها الذين لعبوا باسمه وساهموا في حصوله على بطولات محلية وقارية.

وأضاف منصور أنه سيرافق الكابتن أشرف قاسم في محنته مهما بلغت تكاليف العلاج داخل أو خارج البلاد لحين مثوله للشفاء.

إصابات الملاعب

وقال الدكتور حازم الروبي الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، العضو المؤسس لنقابة التأهيل الحركي وإصابات الملاعب، إن العلاج السريع بالكورتيزون سبب رئيسي في تفاقم إصابات الرياضيين ومعاناتهم من هشاشة العظام والتهابات مفاصل الركبتين خصوصا بعد اعتزالهم اللعب.

وعن حالة الكابتن أشرف قاسم أضاف الروبي في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن الافراط في العلاج السريع بالكورتيزون هو السبب الرئيسي في التهاب الأعصاب الطرفية لدى اللاعب السابق، فضلا عن حاجته لتغيير مفصل الركبتين، بسبب تآكل الغضاريف والعظام، كما أن الضغط العصبي والنفسي أسباب ثانوية لتفاقم الإصابة.

وأضاف الروبي أن قاسم عانى لسنوات طويلة من التهاب مزمن في الأعصاب الطرفية ويحصل على جرعات علاج كبيرة جدا، تصل إلى 18 جرعة، وكان مقررا سفره للعلاج بالخارج، لكن الحالة تفاقمت مؤخرا.

وتابع الأستاذ بكلية التربية الرياضية أن الكورتيزون سبب لـقاسم خشونة من الدرجة الرابعة وهي مرحلة خطيرة جدا، تسببت في فقدانه لحركة الركبتين ويتوجب معها تغيير مفصل الركبتين، والجراحة في هذه الحالة صعبة جدا بسبب الالتهاب المزمن في الأعصاب الطرفية وعدم التحكم في الأطراف.

وأكمل الروبي أن تكلفة علاج حالة أشرف قاسم باهظة جدا ومتاحة في مصر، لكن العلاج في الخارج أفضل لتوافر الامكانيات والخبرة التي تضمن نجاح الجراحة.

وتمنى العضو المؤسس لنقابة التأهيل الحركي وإصابات الملاعب الشفاء العاجل لنجم مصر لكرة القدم، مؤكدا أن النقابة تقدم له كل الدعم لحين انتهاء أزمته بسلام.

تاريخ حافل للبرنس

ويعد أشرف قاسم أحد ألمع نجوم القلعة البيضاء ومنتخب مصر القومي، وقدم نحو 78 مباراة دولية، وشارك في مونديال كأس العالم في إيطاليا عام 1990.

وكان قاسم مشرفا على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، قبل أن يستقيل من هذا الموقع في مارس الماضي