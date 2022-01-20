ولم يمض وقت طويل على انطلاق الشوط الثاني في مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد، مساء الأربعاء، حتى أمر رانجنيك باستبدال رونالدو.

وانتهت المباراة المؤجلة، ضمن الجولة الـ17 من "البريميرليغ"، بفوز "اليونايتد" على برينتفورد 3- 1، ورغم هذا الفوز، كان أداء رونالدو مخيبا في المباراة.

وبدا الغضب واضحا على وجه رونالدو عندما رأى رقمه على اللوحة الإلكترونية التي يحملها الحكم الرابع.

ووثقت الكاميرات لحظة قيام النجم البرتغالي بارتداء السترة على دكة البدلاء، قبل أن يلقي غضبا على الأرض، وبدا أنه يتمت بكلمات تعبر عن عدم رضاه عما حدث.

وفي خطوة أخرى تظهر امتعاضه مما حدث، فضّل رونالدو الجلوس على الدرج المجاور لدكة البدلاء عوضا عن الجلوس على مقاعد الدكة إلى جانب زملائه.

وفي إحدى الصور، حاول رانجنيك بمعانقة رونالدو إلا أن الأخير أشاح وجهه على الناحية الثانية وأغمض عينيه.

ولم يكن أداء رونالد موفقا في المباراة، فلم يحرز أي هدف فيها، وخسر الاستحواذ على الكرة 8 مرات.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة حصدها من 21 مباراة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد بريتفورد عند 23 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.