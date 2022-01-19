وشوهد المهاجم يتمرن مع زملائه في فيديو نشره نادي العاصمة على تويتر مغردًا: "ليو ميسي يعود إلى التمارين الجماعية".

وأصيب المتوج بالكرة الذهبية 7 مرات بالفيروس خلال عطلة الأعياد في مسقط رأسه في روساريو في الأرجنتين خلال فترة التوقف الشتوية للمنافسات.

وأعلن سان جرمان في الخامس من الشهر الحالي أنه عاد إلى فرنسا بعد أن جاءت نتيجة فحصه سلبية، إلا أنه لم يكن جاهزًا بعد للعودة إلى المنافسات.

وغاب لاعب برشلونة الإسباني السابق عن الفوز على فان في كأس فرنسا، بالإضافة إلى مباراتين في الدوري (تعادل 1-1 مع ليون والفوز 2-صفر ضد بريست السبت الماضي).

ولم تجر الأمور حتى الآن كما رغب بها ميسي وجماهير سان جرمان منذ انتقاله الدراماتيكي من برشلونة الصيف الماضي، إذ لم يظهر بعد المستويات التي أدهش بها العالم على مدى عقدين من الزمن.

وسجل هدفًا واحدًا في 11 مباراة في الدوري، إلا أنه أحرز 5 أهداف في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن 10 مباريات في الدوري منذ أغسطس الماضي بسبب الإصابات البدنية أو العودة المتأخرة من النافذة الدولية مع المنتخب الأرجنتيني أو فيروس كورونا.

وعاود التمارين الفردية، الخميس الماضي، وقال ميسي في رسالة على إنستغرام: "لقد استغرق الأمر وقتًا أطول مما كنت أعتقد كي أتعافى كليًا، لكنني على وشك التعافي وأتطلع إلى العودة إلى الملعب".

ومن المتوقع أن يعود ميسي ضد رينس السبت في الدوري، علمًا بأن سان جرمان يلاقي ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، على أن يقام لقاء الذهاب في باريس في 15 من الشهر المقبل.