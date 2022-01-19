وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها صبحي إصابته بفيروس كورونا قبل السفر إلى الكاميرون لدعم منتخب مصر أمام السودان.

وقال فوزي: "الوزير كان سيسافر لحضور مواجهة مصر والسودان في ختام دور المجموعات لكأسأمم إفريقيا".

وأوضح: "لكن تعذر سفره، سيعزل نفسه لحين شفائه من الفيروس".

ويلعب منتخب مصر ضد السودان، مساء الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز على السودان من أجل ضمان التأهل كثاني المجموعة وانتظار أول المجموعة الخامسة لمواجهته في ثمن النهائي.