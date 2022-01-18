وفي حديثه أثناء فعالية بمدينة أنطاليا الساحلية جنوبي تركيا، قال صويلو إنه "سيجري نشر 3 آلاف من قوات الأمن وغيرهم خلال الحدث"، بالإضافة إلى مئة فرد من وحدة القوات الخاصة و50 كلبا للكشف عن القنابل مع مدربيها، و50 خبيرا في إبطال مفعول القنابل، وغيرهم".

وأضاف صويلو: "سيعمل في المجمل نحو 3250 من أفرادنا بصورة مؤقتة في قطر في نوفمبر وديسمبر 2022 لمدة

45 يوما فيما يتصل بكأس العالم، الذي من المتوقع أن يحضره ما يزيد على مليون مشجع من أنحاء العالم. وسيعمل أفرادنا على استتباب الأمن".

وقال صويلو إن تركيا دربت كذلك 677 فرد أمن من قطر في 38 مجالا مختلفا، من دون الخوض في التفاصيل، كما أنه لم يحدد نسبة أفراد الأمن الأتراك من إجمالي الذين سيعملون على تأمين الحدث الرياضي الكبير.

ومن المقرر إقامة المونديال في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام الجاري.