واهتزت شباك الكاميرون، البلد المضيف، في الشوط الثاني، لكنها تعادلت 1-1 مع الرأس الأخضر، لتضمن صدارة المجموعة الأولى.

وأحرز فينسن أبو بكر هدفه الخامس في البطولة، ليمنح التقدم للكاميرون في الدقيقة 39، لكن البديل غاري رودريغيز أدرك التعادل بعد 8 دقائق من الاستراحة.

ورفع هدف رودريغيز الذي أحرزه بالكعب، رصيد الرأس الأخضر إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وسينتظر المنتخب لمعرفة موقفه من التأهل بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

كما تأهلت بوركينا فاسو في المركز الثاني بعد التعادل 1-1 مع إثيوبيا متذيلة الترتيب، التي ودعت البطولة.

ووضع سيريل بايالا الكرة في المرمى في منتصف الشوط الأول مسجلا الهدف الوحيد لبوركينا، لكن إثيوبيا أدركت التعادل بركلة جزاء من جيتانيه كيبيدي قبل 8 دقائق من النهاية.