وفجر منتخب غينيا مفاجأة البطولة بفوزه بهدف على محاربي الصحراء حامل اللقب والذي يواجه خطر الخروج المبكر من الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون.

سجّل إستيبان اوبيانغ هدفًا في الدقيقة 70 ليمنح بلاده الفوز ليضع حداً لسلسلة من 35 مباراة بلا خسارة للمنتخب الجزائري وهو رقم قياسي على الصعيد الأفريقي.

وكانت الجزائر سقطت في فخ التعادل السلبي مع سيراليون في مستهل مشوارها في الدفاع عن لقبها، وباتت في حاجة للفوز على ساحل العاج في الجولة الاخيرة من اجل تجنّب الوداع المبكر.