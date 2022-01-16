ويشارك من نادي ليفربول 3 نجوم في أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون، وهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا.

وفي حديثه للصحافة، قال المدرب الألماني يورغن كلوب: "أتمنى لـمحمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا السعادة والحظ والنجاح أثناء التنافس في هذه البطولة الرائعة".

وأضاف: "لعب الثلاثة مبارياتهم الافتتاحية، بدأ ساديو ونابي بتحقيق الفوز، لكن لسوء الحظ خسر صلاح".

وتابع المدرب الألماني: "نحن جميعا نتابع مبارياتهم على شاشة التليفزيون، ندعم الثلاثة عندما تشارك دولهم".

وواصل "بكل صدق، أود أن يذهب أحدهم إلى النهائي ويتوج باللقب. أنا أعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة لهم. وأتمنى أن يستمتعوا بكل ثانية من وقتهم في هذه المنافسات".

ولم يخف كلوب صعوبة خوض المباريات من دون الثلاثي، ولكنه أكد أن الأمر طبيعي، وعلى الجميع المشاركة في تحقيق الانتصارات.