وتوغل كيفن دي بروين بالكرة وأطلق تسديدة قوية داخل مرمى ناديه السابق في الدقيقة 70، ليعزز سيتي تصدره للمسابقة برصيد 56 نقطة من22 مباراة، بينما يملك تشيلسي 43 نقطة من العدد ذاته.

ويأتي ليفربول ثالثا برصيد 42 نقطة، لكنه يملك مباراتين إضافيتين منها واحدة ضد برنتفورد يوم الأحد.

وأكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أنه سيحاول مواصلة اللحاق بالقمة، لكنه تحلى بالواقعية في كلماته وقال "لن نستسلم، لكن إذا واصل سيتي الفوز بكل مباراة، فلن يلحق به أي فريق".

وحقق مانشستر سيتي بذلك فوزه 12 على التوالي في الدوري، وتحقق الانتصار عن جدارة بعدما هيمن على الاستحواذ على الكرة فترات طويلة.

ولم يقدم تشيلسي أي لمحات من تعادله المثير 2-2 مع ليفربول، لكنه لعب بحذر كبير وبدا أن سيتي هو الأقرب للتسجيل والفوز.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي: "حققنا فوزا مستحقا تماما. لا يمكن أن نتوقع صناعة عشر فرص أو 12 فرصة أمام هذا المنافس. هذا بطل أوروبا".

وأضاف "لقد انتظر المنافس في الخلف لمحاولة معاقبتنا (من الهجمات المرتدة). نحن سجلنا هدفا من هجمة مرتدة. كنا نعرف تماما كيف يلعب المنافس ومدى جودته. بصفة عامة تحلينا اليوم بصبر كبير".