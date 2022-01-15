ويزيد القلق بين جماهير ليفربول، بسبب فشل صلاح بالتوصل لاتفاق عقد جديد، مع ناديه، حتى الآن، بعد أشهر من المفاوضات، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي في يونيو المقبل.

وفي حديثه السبت حول موضوع عقد صلاح، قال يورغن كلوب: "حقيقة لا أظن أن هناك مشكلة".

وأضاف: "هناك نقاشات دائرة، مثلما يكون هناك مفاوضات بين شركتين كبيرتين حول الاندماج سويا. الاتفاق لا يتم في ليلة واحدة".

وأشار مازحا: "التوقيع على عقد ضخم ليس مثل التوقيع على شراء هاتف ذكي، حيث يتم الأمر بتوقيع سريع".

وأكد كلوب أنه "هناك العديد من الأمور التي يجب أن نضعها بالحسبان، بعضها من طرف النادي، وأخرى من طرف اللاعب، وثالثة من طريف وكيل الأعمال".