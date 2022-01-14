وعزز المغرب صدارته للمجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجرع منتخب جزر القمر الهزيمة الثانية تواليا ليظل في المركز الرابع والأخير بدون رصيد، قبل مباراة غانا والغابون التي تقام لاحقا.

وأجرى وحيد خليلوجيتش مدرب المغرب 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت 1-صفر على غانا في المباراة الأولى، حيث لعب سفيان أمرابط مكان سامي مايي وأيوب الكعبي مكان زكريا أبو خلال وطارق تيسودالي مكان عز الدين أوناحي.

وبدأ منتخب المغرب مهاجما ولعب أكثر في نصف ملعب منتخب جزر القمر الذي اكتفى بأدوار دفاعية.

وأثمر ضغط منتخب "أسود الأطلس" عن افتتاح التسجيل بعد مرور 16 دقيقة عن طريق سليم أملاح لاعب وسط ستاندار ليج البلجيكي، بعد مراوغة للاعبين وتسديدة اخترقت الشباك رغم وجود عدة مدافعين على خط المرمى إلى جانب الحارس.

وبعد الحظ العاثر والتسرع، أضاف البديل أبو خلال الهدف الثاني قبل دقيقة من النهاية، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.