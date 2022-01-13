وتقدمت إثيوبيا بشكل مفاجئ عبر داوا هوتيسا، لكن الكاميرون انتفضت للمباراة الثانية على التوالي، ورفع القائد أبو بكر رصيده في البطولة إلى 4 أهداف، كما هز إيكامبي الشباك مرتين.

ويملك المنتخب المضيف 6 نقاط من مباراتين، وضمن على الأقل مقعدا في دور الـ16 كأحد أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتلتقي الكاميرون مع الرأس الأخضر في آخر مباراة بالمجموعة، يوم الإثنين.