ونعى ناديقونيا سبور التركي، الذي كان جاليك يدافع عن ألوانه، اللاعب الراحل في تغريدة عبر "تويتر"، وقال النادي: "نشعر بحزن عميق لفقدان لاعبنا

أجمد جاليك، الذي نال حب جماهيرنا ومدينتنا منذ اليوم الأول لقدومه".

وأرفق النادي التغريدة بصورة للاعب الراحل، وقد عدلت بحيث أصبحت سوادء اللون، حدادا عن جاليك، مشيرا إلى أنه سيدفن بعد صلاة الجنازة في بلدة إلمداج بمحافظة العاصمة أنقرة.

وكان جاليك توفي إثر حادث سير وقع على طريق سريع في أنقرة، وأظهرت صور فوتوغرافية تحطم السيارة التي كان تقله وانقلابها على جانب الطريق.

وبحسب التقارير الإخبارية، فقد كان جاليك بمفرده عندما فقد السيطرة على سيارته لتنقلب به صباح اليوم.

وتوفي اللاعب التركي بينما كان في يوم إجازة من تدريب الفريق، وكان متجها إلى أنقرة، حيث كان سيضع اللمسات الأخيرة على حفل زفافه، الذي كان مقرر في فبراير المقبل.

وشارك اللاعب الراحل في مباريات عدة للمنتخب التركي، كان أبرزها المشاركة في بطولة أمم أوروربا في عام 2016، لكن ظهر للمرة الأخيرة مع المنتخب الوطني في العام التالي 2017، عندما سجل هدفا في مباراة ودية ضد مولدوفا.

ولعب أحمد جاليك لعدة نواد في السابق، كان من بينها غلطة سراي.