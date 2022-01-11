ونشرت مجلة الموضة والأناقة الرجالية صورا "غريبة" لصلاح، أثارت السخرية من قبل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أشاد البعض الآخر بأناقته.

وظهر صلاح بملابس موضة السبعينيات، بعض منها قمصان مهترئة، وسراويل قصيرة جدا، بينما داعب كرة القدم، في جلسة تصوير أشعلت مواقع الإنترنت.

وفي داخل المجلة، التقت "جي كيو" بالنجم المصري، حيث كشف عن بعض الأمور لأول مرة.

سر البكاء

خلال حديثه عن إصابته مع بداية كأس العالم 2018 في روسيا، أشار صلاح إلى أن عدم مشاركته بالمباراة الأولى بالمونديال مع منتخب بلاده مصر أمام الأوروغواي، أثر به نفسيا.

وقال صلاح: "بكيت في حافلة المنتخب، ثم ذهبت إلى المرحاض وبكيت في قبل المباراة أمام الأوروغواي، لأنني لم أستطع اللعب".

خسرت مصر بنتيجة 0-1 أمام الأوروغواي، قبل أن يعود صلاح ليشارك أمام روسيا والسعودية، ويسجل هدفين، لكن يفشل في قيادة "الفراعنة" لأي انتصار في البطولة.

عقد ليفربول

أما عن موضوع تجديد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي، والذي تطول فيه المفاوضات وتدخل مرحلة معقدة، أكد صلاح أن "الأمر ليس بيده".

وقال صلاح للمجلة: "أريد أن أبقى في ليفربول، لكن هذا الأمر ليس في يدي".

وأضاف: "إنهم يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة".

وتابع: "عندما تطلب أمرا ما من النادي، فإن تلبيتهم لطلبي تظهر لي أنهم يقدرون ما فعلته للنادي. أنا الآن في السنة الخامسة في ليفربول. أعرف النادي جيدا، وأحب الجماهير وهم يحبونني، لكن الأمر بيد الإدارة الآن".