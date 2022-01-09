وستكون هذه المباراة الثالثة بين الكاميرون وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية، حيث جاء اللقاءان السابقان في مرحلة المجموعات، إذ فازت الكاميرون 1-0 في 1998، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في 2017.

وتخوض الكاميرون ظهورها العشرين في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وهي حصيلة لم تتفوق عليها سوى مصر (25) وكوت ديفوار (24) وغانا (23).

ويعد المنتخب المصري الفريق الوحيد الذي فاز بالبطولة في مناسبات أكثر من "أسود الكاميرون" التي فازت باللقب 5 مرات.

وتعليقا على احتمالات فوز الكاميرون باللقب، قال مدرب الفريق أنتونيو جوزيه كونسيساو أوليفيرا: "أعتقد أننا يجب أن نفكر بشكل إيجابي. نحن بحاجة إلى العمل الجاد والوفاء بمسؤوليتنا لإعادة الأيام الجيدة لكرة القدم الكاميرونية"، حسبما نقل موقع "الكاف".

أما منتخب بوركينا فاسو فيعود للمشاركة في البطولة بعدما غابوا عنها في النسخة الأخيرة.

ويعتبر هذا الظهور الثاني عشر لبوركينا فاسو الذي يعرف باسم منتخب "الخيول" في كأس الأمم الإفريقية، ففي مشاركاتهم الـ 11 السابقة، إما تم إقصائهم من دور المجموعات (8 مرات) أو على الأقل وصلوا إلى نصف النهائي (3 مرات).

ووصف مدرب الفريق كامو مالو مشاركة بوركينا فاسو في البطولة قائلا: "فريقنا هو أحد الخيول السوداء. لدينا فريق شاب ولكنه موهوب للغاية. مجموعة طموحة من اللاعبين مع تضامن كبير ووحدة. مع أخذ هذه القيم في الاعتبار، يمكننا إحداث مفاجآت".