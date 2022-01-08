وتضم البعثة 26 لاعبا بعد انضمام مروان حمدي من القائمة الاحتياطية ومروان داود الذي وقع عليه الاختيار كبديل لمحمد حمدي المصاب في ركبته، وجاري الانتهاء من إجراءات استبداله لدى الاتحاد الإفريقي.

وباغت فيروس كورونا صفوف المنتخب المصري قبل ساعات من السفر إلى الكاميرون، بعد الإعلان عن رصد ثماني حالات إصابة في صفوف اللاعبين والجهاز الفني والإداري تقرر عزلهم وإبقاؤهم في القاهرة لحين تماثلهم للشفاء أبرزهم الحارس الاحتياطي محمد أبو جبل ومدرب حراس المرمى عصام الحضري الذي تقرر أن يحل محله مؤقتا طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي.

ومن المقرر أن تجرى لأعضاء البعثة مسحة طبية فور وصولها قبل التوجه إلى مقر إقامتها لاستئناف برنامجها استعدادا للمباراة الأولى أمام نيجيريا الثلاثاء المقبل في منافسات المجموعة الرابعة.

ويبدأ الفريق تدريباته اعتبارا من الأحد، ومن المقرر أن تستمر اقامة البعثة في مدينة جاروا حتى اللقاء الثاني أمام منتخب غينيا بيساو السبت المقبل، لتنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير في ختام مباريات المجموعة.

وكان المنتخب المصري قد أجرى مسحة اضافية مساء أمس الجمعة لجميع أعضاء البعثة المستمرين في مقر الإقامة والمسافرين ضمن البعثة، وجاءت نتائجها سلبية.

وتتربع مصر على عرش صدارة الفائزين بالبطولة برصيد 7 ألقاب، وتليها الكاميرون بخمسة ألقاب، وبعدها غانا بأربعة ألقاب.