وقالت الخارجية: "إلحاقاً للبيان الصادر بشأن الحادث الذي تعرضت لهُ سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية؛ والذي تضمن أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية."

وأضافت الخارجية السعودية أن الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمين حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دولياً من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما تتمنى للمصاب الشفاء العاجل.