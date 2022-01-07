وأوضح البيان، أن نتيجة فحص كل من حارس المرمى محمد أبو جبل ومدرب الحراس عصام الحضري جاءت إيجابية، لافتا إلى أنهما عزلا ولن يسافرا مع البعثة، السبت.

كما جاءت نتيجة فحص المدير الإداري للمنتخب محمد صلاح، وإداري الفريق علي محمد علي إضافة إلى أحد عمال المهمات، إيجابية، وتم عزلهم واتخاذ اللازم.

وأضاف البيان: "استمرار إيجابية مسحة محلل الأداء جيرارد مور، وأخصائي التأهيل مصطفى صادق، اللذين أصيبا بكورونا قبل تجمع المنتخب"، مشيرا إلى أنهم لم ينضموا للمعسكر منذ بدايته.

وتابع: "تم استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأيهم".

وأضاف أن النتائج كشفت إصابة محمد حمدي في الركبة، مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب، وأنه تم إجراء "الأشعة اللازمة له للتقدم بها إلى الكاف، للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة".

كما جاءت نتيجة فحص إبراهيم عادل لفيروس كورونا "إيجابية"، وتم "اتخاذ اللازم"، حسب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد كلفت مدير العلاقات العامة شعبان بسطاوي، وإداري المنتخب الوطني لكرة الصالات عمرو سلمان، بمصاحبة بعثة المنتخب، السبت، حيث انتهت كافة الإجراءات اللازمة لسفرهما.

وتنطلق البطولة المرتقبة الأحد، فيما يستهل المنتخب المصري مبارياته بصدام قوي أمام نيجيريا في دور المجموعات، الثلاثاء.