ونشر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري تغريدة على "تويتر" قبل سفر بعثة الفراعنة بعد الإعلان عن إصابة مدرب حراس المرمى عصام الحضري والحارس محمد أبوجبل بفيروس كورونا.

وكتب كيروش: "مرات غير مسبوقة، كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، كلما بقينا معًا وقويًا. من الأفضل أن نقف معًا ونركز على ما يتعين علينا القيام به لمواجهة التحديات".

وأضاف: "أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعًا نصلي من أجل صحتكم، ونتمنى الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".

وكانت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني، الخميس، استعدادا للسفر إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الإفريقية أكدت عن إيجابية مسحة الحضري وأبو جبل، وتقرر عدم سفرهما مع البعثة.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر مرانه في ستاد القاهرة عصر الجمعة، حيث سيكون المران الأخير للفراعنة قبل السفر إلى الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أولى مبارياته في أمم أفريقيا يوم 11 من الشهر الجاري، حيث سيواجه نظيره النيجيري في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبا السودان وغينيا بيساو.

يُذكر أن المنتخب المصري سبق له التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 7 مرات، كما أنه توج بثلاثة ألقاب متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، ويبحث "الفراعنة" عن لقبهم الثامن.