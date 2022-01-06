بطل الدوري الإنجليزي الموسم الفائت والمتصدر حاليا، أعلن إصابة بيب غوارديولا ومساعده خوانما ليلو، و7 لاعبين من الفريق الأول بفيروس كورونا ليتم إبعادهم عن الفريق ودخولهم مرحلة العزل لتلقي العلاج اللازم.

ويستعد مانشستر سيتي لمباراة الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الجمعة ضد فريق سويندون تاون، في لقاء لن يحضره المدرب بيب غوارديولا أو مساعده.

ولم يكشف النادي الإنجليزي بعد عن أسماء اللاعبين المصابين بالفريق، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن أغلبهم عند إعلان قائمة مباراة سويندون تاون.

التعامل مع الأزمة

إيان تشيزمان المسئول الإعلامي في نادي مانشستر سيتي قال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الفريق السماوي سيعتمد على ما لديه من لاعبي الفريق الأول والأكاديمية لخوض مباراة سويندون.

ولم يطلب مانشستر سيتي تأجيل مباراته في الكأس، وعلل إيان قائلاً :"السيتي لديه 22 لاعبا في الفريق الأول من بينهم ثنائي من فريق الأكاديمية، والجميع يريد خوض المباراة".

وأتم تشيزمان :"اللاعبون السبعة المصابون بفيروس كورونا تم عزلهم عن الفريق، وكذلك المدرب بيب غوارديولا وخوانما ليلو".

وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي على ضرورة خوض المباريات إذا امتلك الفريق المصاب بالجائحة 14 لاعبا للمشاركة دون أي مشكلات صحية.