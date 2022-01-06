وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية إلى أن ليفربول يمضي قدما في التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، الذي رسخ مكانته كواحد من أفضل المواهب في أوروبا على مدار السنة الماضية مع فريقه بورتو البرتغالي.

وينظر إلى لويس دياز (24 عاما) على أنه البديل المثالي لصلاح وماني، بعدما انضم الثنائي إلى منتخبي مصر والسنغال، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وإلى 6 فبراير 2022.

ويعرف المدير الفني الألماني يورغن كلوب اللاعب جيدا من خلال مباراتي "الريدز" ضد نادي بورتو، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

ويتضمن عقد دياز شرطا جزائيا في عقده تبلغ قيمته 67 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول يأمل في الحصول على اللاعب بسعر أقل.

يذكر أن لويس دياز توج هدافا لبطولة كوبا أميركا 2021، بالاشتراك مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 4 أهداف لكل منهما.

كما أحرز النجم الكولومبي 12 هدفا في الدوري البرتغالي هذا الموسم وحتى الآن.