وأفاد النادي الباريسي في بيان أن "الفحص الذي خضع له ليونيل ميسي جاء سلبياً لكوفيد-19". وقد وصل إلى باريس وسيعاود التمارين مع المجموعة في الأيام المقبلة".

وأعلن باريس سان جرمان عن إصابة نجمه الأرجنتيني بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص إيجابي خلال تمضيته عطلة الأعياد في بلده الأم.

وأكد مدرب النادي، ماوريسيو بوكيتينو، خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه أمام فان من الدرجة الرابعة في دور الـ32 من الكأس المحلية (فاز سان جرمان 4-صفر)، أن "البرغوث" الصغير "بإمكانه أن يعود إلى فرنسا، عندما تصبح نتيجته سلبية".

ولم يحدد باريس سان جرمان متصدر الـ"ليغ1" مع 46 نقطة، ما إذا كان ميسي سيكون قادراً على خوض المواجهة المقبلة أمام ليون الثاث عشر (24 نقطة)، ضمن منافسات المرحلة العشرين الأحد.

وتعج صفوف النادي الباريسي بالمصابين بفيروس كورونا، وآخرهم المدافع لافين كوروازا، الذي انضم إلى لائحة كبيرة تضم كلاً من الظهير الإسباني خوان برنات، مواطنه الحارس سيرخيو ريكو، الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، البرتغالي دانيلو بيريرا والشاب ناثان بيتومازالا.