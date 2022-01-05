وحصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات، بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وضمت القائمة الفائزة جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.

وسبق لعلام رئاسة مجلس إدارة الاتحاد في الفترة بين 2014 و2018، وخلفه هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي قبل أن يتقدم باستقالته في يونيو 2019 عقب إخفاق المنتخب المصري في أمم إفريقيا التي نظمتها مصر وودعها من ثمن النهائي على يد جنوب إفريقيا صفر-1.

وقرر الاتحاد الدولي "فيفا" تعيين لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني في أغسطس 2019 لإدارة الاتحاد، واستمرت حتى ديسمبر 2020، وخلفتها لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد استمرت حتى يناير الحالي.