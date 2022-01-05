الكثير من الجماهير العربية انتظرت مشاهدة اسم محمد صلاح نجم وهداف ليفربول في قائمة المرشحين لتكرار الفوز بالجائزة التي نالها عام 2018، لكنه لم يكن حاضرا في القائمة الجديدة.

القائمة التي أعلنها "فيفا" شملت 3 مرشحين فقط، حيث يتنافس الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام بهدفه في أرسنال، مع باتريك شيك لاعب منتخب التشيك بهدفه في منتخب اسكتلندا، والإيراني مهدي طارمي لاعب بورتو بهدفه في تشيلسي.

المصري محمد صلاح سجل أكثر من هدف كان من الممكن أن تشمله قائمة "فيفا" لجائزة "الأفضل" في عام 2021، ورغم تسجيله لأهدافه المميزة في العام الماضي، فإنها جاءت خارج الإطار الزمني للجائزة.

وسجل صلاح هدفا رائعا في شباك مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء انتهى بالتعادل (2-2) على ملعب أنفيلد.

صلاح راوغ دفاع مانشستر سيتي وتوغل داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة غير متوقعة بيمناه مرت إلى شباك البرازيلي إيدرسون مورايس، وسط ذهول كل من في ملعب أنفيلد رود.

الهدف الآخر الذي سجله صلاح ورشحه البعض لجائزة بوشكاش، جاء في شباك واتفورد في الدوري الإنجليزي أيضا بعد مراوغة الدفاع بطريقة رائعة في صورة مشابهة لما فعله أمام مانشستر سيتي، لكنه اختار إنهاء مختلف بمراوغة بيمناه ثم التسديد بيسراه.

نجم ليفربول زار شباك السيتي يوم 3 أكتوبر 2021، وبعدها بـ13 يوما سجل هدفا آخر في شباك واتفورد في مشهد جمالي رائع، لكن لم تكن تلك الأهداف مطابقة لشروط "فيفا" حول جائزة بوشكاش.

الاتحاد الدولي لكرة القدم، حدد فترة زمنية ما بين 8 أكتوبر 2020 وحتى 7 أغسطس 2021 للأهداف التي سيتم الاختيار من بينها لجائزة أجمل هدف في العالم، وهو ما يجعل رائعة صلاح أمام السيتي خارج الإطار الزمني للجائزة، وكذلك هدفه في شباك واتفورد.

لكن ما زال بإمكان صلاح الصعود على مسرح التتويج في حفل "فيفا" السنوي لاختيار الأفضل، لأن هدفيه في شباك السيتي وواتفورد يمكنهما المنافسة في سباق جائزة أجمل هدف في العالم "بوشكاش" لعام 2022، في حفل يقام مطلع العام القادم.