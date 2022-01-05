وقال رئيس المنظومة الإعلامية للنادي الأهلي، جمال جبر، إن صفقة "كهربا" للنادي التركي في طريقها إلى الإنهاء.

وأضاف جبر لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا يوجد اختلاف حول قيمة الصفقة، لكن النادي التركي يريد أن يضع بند (نية الشراء)، وهو ما نفكر به حاليًا، لأننا نريد الاستفادة من خدمات كهربا مستقبلًا، خاصةً أن الهدف الأساسي من الإعارة هو مشاركته باستمرار واستعادة مستواه المعتاد".

وأشار جبر إلى أن الأنباء المتداولة حول وجود خلاف بين "كهربا" وبيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عارية تمامًا من الصحة.

وأكد جبر أن الأهلي لا يسعى للتعاقد مع أي لاعب خلال "انتقالات يناير"، وقال: "لدينا فريق متكامل ويجمع بين عناصر الخبرة والشباب"

جدير بالذكر، أن "كهربا" لم يشارك مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي إلا في مباراتي الدور التمهيدي من "أبطال إفريقيا"، ويبدو أن موسيماني لا يفكر في الاعتماد عليه في الوقت الحالي.

ومنذ انضمامه إلى نادي الأهلي في 2020، خاض كهربا 62 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا، وصنع 9.