ويعوّل كثيرون على نجاح البطولة بالنظر إلى العدد الكبير من النجوم المشاركين فيها، وفيما يلي قائمة بأغلى 10 لاعبين في هذه النسخة من أمم إفريقيا، وفقا لأرقام موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تقدير أسعار اللاعبين:

1) محمد صلاح

يتصدر القائمة النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، إذ تبلغ قيمته التسويقية 100 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم صلاح موسما رائعا بقميص "الريدز"، مما دفع كثيرين من جمهور اللعبة بوصفه "الأفضل في العالم" حاليا.

وساهم صاحب الـ29 عاما خلال هذا الموسم بـ32 هدفا خلال 29 مباراة، ويأمل جمهور ليفربول أن يجدد "الفرعون" المصري عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

2) ساديو ماني

زميل "مو صلاح" السنغالي يحتل المركز الثاني بقيمة تسويقية تبلغ 80 مليون جنيه إسترليني.

ويعد ماني أحد الأعمدة الأساسية لليفربول منذ انضمامه إلى صفوفه في 2016، مساهما بـ151 هدفا خلال 244 مباراة، كما سجل بقميص السنغال 26 هدفا خلال 80 لقاء.

3) أشرف حكيمي

يحتل المدافع المغربي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المرتبة الثالثة، بقيمة تسويقية تبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

المستويات المميزة التي قدمها لاعب "أسود الأطلس" مع بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي دفعت النادي الباريسي للتعاقد معه في "الميركاتو الصيفي" مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ضمن خطة النادي الفرنسي لبناء فريق الأحلام.

4) ويلفريد نديدي

يأتي النيجيري لاعب ليستر سيتي الإنجليزي في المركز الرابع، بقيمة تسويقية تبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

صاحب الـ25 عاما لاعب وسط دفاعي، ويقدم مستوى مميزا مع الفريق الأزرق جعله على رادار العديد من كبار أندية أوروبا.

5) فرانك كيسيه

بقيمة تسويقية تبلغ 48 مليون جنيه إسترليني، يأتي الإيفواري نجم ميلان الإيطالي خامسا في القائمة.

ومع اقتراب موعد انتهاء كيسيه (25 عاما) مع الفريق الإيطالي، أشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك أندية كبرى ترغب في الحصول على خدماته، وعلى رأسها ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان.

6) كاليدو كوليبالي

سادسا يأتي المدافع السنغالي القوي لاعب نابولي الإيطالي، بقيمة تسويقية تبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

انضم كوليبالي إلى نابولي في 2014، وقد يغادره قريبا ضمن خطة إدارة النادي لتقليل خفض فاتورة الأجور، ومن بين المهتمين به مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيان وبايرن ميونخ الألماني.

7) إدموند تابسوبا

يتواجد لاعب بايرن ليفركوزن الألماني ومنتخب بوركينا فاسو في المركز السابع بهذه القائمة، بقيمة تسويقية تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر صاحب الـ22 عاما من المواهب الشابة الواعدة بأوروبا، وقد تكون كأس أمم إفريقيا فرصة لتسليط مزيد من الأضواء عليه تمهيدا لانتقاله إلى أحد الفرق الكبرى.

8) يوسف النصيري

النجم المغربي الذي يقود هجوم إشبيلية يأتي في المرتبة الثامنة، بقيمة تسويقية تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

انتقل النصيري للنادي الأندلسي في يناير 2020، وساهم بـ35 هدفا خلال 88 مباراة.

9) رياض محرز

نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر يحل تاسعا بهذه القائمة، بنفس القيمة التسويقية (40 مليون جنيه إسترليني).

ويعقد الجمهور الجزائري آمالا كبيرة على قدرات محرز لقيادة منتخب بلاده لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، خاصة أن معنويات "محاربي الصحراء" مرتفعة بعد حصد كأس العرب.

10) إدوارد ميندي

حارس منتخب السنغال وتشلسي الإنجليزي المتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، يتواجد بالمركز العاشر، بقيمة تسويقية تبلغ 32 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم ميندي أداء مميزا مع الفريق الإنجليزي، إذ حافظ على نظافة شباكه خلال 12 مباراة من أصل 26، ويأمل بتحقيق إنجاز قاري مع منتخب السنغال، ليكون بمثابة فصل جديد في رحلة "تألقه المتأخر" الملهمة.