وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان نشر على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "أثبتت اختبارات كوفيد التي أجريت على اللاعب يوسف المساكني بقطر أن نتيجة التحليل الصادرة بتاريخ 2 يناير 2022 إيجابية".

وأضاف البيان أن "قوانين ولوائح كأس إفريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد إمكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر 2021 حتى في صورة إصابته بالكوفيد، خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبا عوضا عن 23 كما هو معمول به سابقا في كل المسابقات".

وكان مدرب "نسور قرطاج" منذر الكبيّر قد اختار تشكيلة من 28 لاعبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون من 9 يناير الحالي إلى السادس من فبراير المقبل، غاب عنها نجم الوسط فرجاني ساسي لإصابته بفيروس كورونا.

واستبعد الكبيّر حارس المرمى معز حسن لأسباب فنية وظهير أيمن ساليرنيتانا الإيطالي وجدي كشريدة لإصابته بكورونا، ولاعبي الوسط سعد بقير وفخر الدين بن يوسف، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وأحرز منتخب تونس لقب البطولة القارية مرة وحيدة في تاريخه عندما استضافها عام 2004 على أرضه، فيما أنهى النسخة الأخيرة عام 2019 في مصر بالمركز الرابع.

وحلّ يوسف المساكني ورفاقه في مجموعة سهلة نسبيا تضم موريتانيا وغامبيا ومالي.

وكانت تونس حلّت وصيفة في كأس العرب الأخيرة التي استضافتها قطر بعد خسارتها أمام الجزائر صفر-2 بعد التمديد.