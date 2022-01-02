وأشار النادي إلى أن المصابين بكورونا إلى جانب ميسي هم: الظهير الإسباني خوان برنات، ومواطنه الحارس سيرخيو ريكو، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.

وأكد سان جرمان بأن اللاعبين "سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكان النادي قال في وقت سابق، الأحد، إن التحاليل التي أجريت خلال العطلة الشتوية وقبل استئناف التدريبات كشفت عن 4 حالات إيجابية لـفيروس كورونا بين اللاعبين وحالة واحدة إيجابية بين الموظفين، بحسب بيان على موقع النادي على الإنترنت.

وجاء الإعلان عن إصابة ميسي ورفاقه بكورونا قبل لقاء سان جرمان ونادي "فان"، يوم الاثنين.