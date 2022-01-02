وأكد اللاعب توصله إلى اتفاق للعب في صفوف نادي "سوزوكا بوينت غيترز" الذي يلعب في مصاف الدرجة الرابعة في الدوري الياباني، والذي يجري تدريبه من شقيقه الأكبر.

وقال ميورا لوسائل الإعلام المحلية "الفريق متفق بنسبة مئة في المئة مع رغباتي"، مشيرا إلى رغبته في الاستمرار باللعب حتى بلوغه الستين من عمره.

وكان ميورا قد عزز رقمه القياسي كاللاعب الأكبر سنا في اليابان عندما دافع عن ألوان "يوكوهاما أف سي" في دوري الدرجة الأولى ببلاده.

لكن اللاعب اكتفى بخوض دقيقة واحدة فقط في صفوف فريقه الذي أنهى الموسم في المركز الأخير.

وكان ميورا الذي سيبلغ الخامسة والخمسين في فبراير المقبل، من أشهر اللاعبين الآسيويين في التسعينيات من القرن الماضي، وقد بدأ مسيرته في صفوف نادي سانتوس البرازيلي الشهير عام 1986.

سجل "الملك كازو" 55 هدفا في 89 مباراة خاضها في صفوف منتخب اليابان، كما خاض غمار مونديال 1998 في فرنسا في باكورة مشاركات الساموراي في نهائيات كأس العالم.