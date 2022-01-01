ويشارك المنتخبان في بطولة الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون بداية من الأسبوع المقبل وسط شكوك في إقامتها خلال الجائحة وبعد فترة وجيزة من تفشي "أوميكرون".

وأعلن منتخب غامبيا أن 16 لاعبا لن يتمكنوا من المشاركة في مباراة السبت، وإنه لا يستطع إشراك حارس مرمى.

ولم يذكر اتحاد كرة القدم في غامبيا أي شيء عن تفشي الفيروس في الفريق، واكتفى بقول إن اللاعبين لا يمكنهم المشاركة بسبب "ظروف غير متوقعة"، غير أن الاتحاد القطري لكرة القدم (منظم المباراة) قال إنها ألغيت بسبب حالات إيجابية للإصابة بكوفيد-19 في صفوف منتخب غامبيا.

ومن المقرر أن يشارك منتخب غامبيا لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية، لكن من غير الواضح عدد اللاعبين الذين قد يجبرون على الخضوع للعزل قبل مباراته الأولى ضد منتخب موريتانيا المقررة في 12 يناير الجاري.

بدوره، انتقد منتخب الجزائر، حامل لقب البطولة، قرار إلغاء المباراة المتأخر، والذي حرمه من مباراة ودية مهمة.

وندد اتحاد كرة القدم الجزائري بالقرار في بيان قائلا إنه يدل على "نقص الاحترافية في التعامل مع الجهات التي نظمت المقابلة الودية ويشكل عدم احترام لهم".

من المقرر افتتاح بطولة الأمم الإفريقية في 9 يناير الجاري في العاصمة الكاميرونية ياوندي على الرغم من الشائعات المتكررة بأنه سيتم إلغاؤها أو حتى نقلها إلى بلد خارج القارة بسبب تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن إفريقيا بها أقل معدلات التطعيم ضد الفيروس في العالم، كما أن أقل من 3 بالمائة من سكان الكاميرون ملقحين بالكامل، وفقا لتحليل عالمي أجرته جامعة جونز هوبكنز.