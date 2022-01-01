وهز الإسباني رودري الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح مانشستر سيتي الفوز 2-1 على مضيفه أرسنال، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع غابرييل.

وبعد تجاوز الهزيمة المذلة 5-صفر باستاد الاتحاد في أغسطس، ضغط أرسنال وتقدم في الدقيقة 31 عبر بوكايو ساكا بعد تمريرة من كيران تيرني.

وأدرك سيتي التعادل من ركلة جزاء نفذها رياض محرز في الشوط الثاني، بعدما وجد الحكم أن غرانيت تشاكا أسقط برناردو سيلفا بجذبه من القميص.

وبعد ذلك بدقيقتين طُرد غابرييل لحصوله على الإنذار الثاني.

وسجل رودري هدف الفوز بتسديدة من مدى قريب ليعزز سيتي صدارته إلى 11 نقطة أمام تشلسي الذي يستضيف ليفربول ثالث الترتيب الأحد.

وبقي أرسنال في المركز الرابع وله 35 نقطة.