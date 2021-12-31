الحدث الأبرز في عام 2022 هو إقامة بطولة كأس العالم، لكن هذه المرة سيتأخر الموعد من الصيف إلى نهاية الخريف، قبل انتصاف الدوريات في أوروبا.

بطولة كأس العالم ستقام للمرة الأولى في دولة عربية، حيث تستضيف قطر المنافسات في الفترة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 دولة.

تصفيات إفريقيا

تأهلت 10 منتخبات إفريقية إلى المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم، ليتنافسوا فيما بينهم خلال مارس المقبل، حيث يخوض كل منتخب من التصنيف الأول ضد آخر من التصنيف الثاني ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلون الخمسة إلى المونديال.

وتأهلت منتخبات الجزائر والمغرب والسنغال ونيجيريا وتونس ضمن التصنيف الأول، ومصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديموقراطية ضمن منتخبات التصنيف الثاني.

تصفيات أوروبا

انتهت تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، باستثناء مرحلة الملحق، التي ضمت عدة منتخبات كبرى، أبرزها إيطاليا والبرتغال، لتحتدم المنافسة بينهم في مارس المقبل.

ويتنافس 12 منتخبا في الملحق الأوروبي، من أجل 3 بطاقات فقط في كأس العالم، في مباريات تقام بنظام الكؤوس في 3 مسارات.

إيطاليا تلعب ضد مقدونيا الشمالية، بينما تلعب البرتغال ضد تركيا، ليلعب الفائزان ضد بعضهما على بطاقة التأهل، بينما تلعب روسيا ضد بولندا في نفس طريق السويد والتشيك ليتأهل منتخبا واحدا من بينهم إلى النهائيات، وتواجه اسكتلندا أوكرانيا وتلعب ويلز ضد النمسا في منافسة أخرى يتأهل منها منتخب واحد فقط.

تصفيات آسيا

تستأنف تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في نفس عام المونديال، حيث قُسمت المنتخبات الاثني عشر إلى مجموعتين، ليتأهل البطل والوصيف مباشرة إلى المونديال، بينما يدخل الثالث من كل مجموعة في ملحق التأهل.

وبعد مرور 6 جولات تتصدر إيران المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة وتليها كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة، وتحتل الإمارات المركز الثالث المؤهل للملحق برصيد 6 نقاط.

بينما تتصدر السعودية المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق 4 نقاط عن اليابان الوصيف، وتحتل أستراليا المركز الثالث المؤهل للملحق برصيد 11 نقطة.

كأس الأمم الإفريقية

بعد صراع كبير نجحت الكاميرون في تأكيد استضافتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية بدعم ورعاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتنطلق المنافسات في التاسع من يناير وحتى 6 فبراير 2022.

البطولة تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية في تاريخها، بعد أن حظيت بطولة مصر 2019 بأول عملية توسعة لعدد المنتخبات من 16 إلى 24 منتخبا.

كأس العالم للأندية

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 3 فبراير وحتى 12 فبراير بمشاركة عربية مميزة تشهد حضور 3 أندية من الإمارات والسعودية ومصر.

الجزيرة الإماراتي يشارك بصفته بطل الدولة المنظمة، ويلعب الهلال السعودي بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا، ويظهر الأهلي المصري لفوزه بدوري أبطال إفريقيا.

الكرة العربية تسعى لإنجاز غير مسبوق في مونديال الأندية، حيث نجح العين الإماراتي والرجاء المغربي من قبل في الظفر بالميدالية الفضية، وحصد الأهلي المصري البرونزية مرتين، لتبقى الذهبية حلم عربي يسعى إليه الجميع.