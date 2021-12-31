كما خرج المدافعان ليون بالوغن وعبدالله شيهو، من التشكيلة، للإصابة، مع إعلان الاتحاد النيجيري للعبة تشكيلة من 28 لاعبا الجمعة.

ولم يترك واتفورد لاعبه دينيس لأن الاتحاد النيجيري لم يطلبه للبطولة في الوقت المحدد.

وكان كلاوديو رانييري مدرب واتفورد كشف في وقت سابق هذا الأسبوع أن نيجيريا لم تلتزم بالموعد النهائي لإبلاغ واتفورد برغبتها في ضم دينيس البالغ عمره 24 عاما.

وتم استبعاد دينيس من القائمة المحدثة للنهائيات التي ستنطلق في التاسع من يناير.

وسيغيب أوسيمن لإصابته بكوفيد-19. وكان مهاجم نابولي أصيب بكسور في الوجه بعد اصطدام بالرأس مع ميلان شكرينيار مدافع إنترميلان في 21 نوفمبر، واحتاج إلى وضع شرائح من التيتانيوم ومسامير لتثبيت الفك ومحجر العين.

ويمثل غياب نجمي منتخب نيجيريا "فرصة ذهبية" لمنتخب مصر لاقتناص صدارة المجموعة الرابعة، خاصة وأن المنتخبين سيتواجهان في المباراة الافتتاحية.

وتلعب نيجيريا في المجموعة الرابعة بجانب مصر وغينيا بيساو والسودان. وتخوض مباراتها الأولى أمام مصر في جاروا يوم 11 يناير.