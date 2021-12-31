وأعرب المدرب الألماني لنادي تشلسي الإنجليزي، توماس توخل، عن انزعاجه من تصريحات مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو عبر فيها عن عدم سعادته في النادي اللندني "لأنها أثارت ضجة نحن في غنى عنها".

جاء كلام توخل في مؤتمر صحفي الجمعة، قبل يومين من المباراة المرتقبة لفريقه ضد ليفربول في الدوري المحلي، وقال في هذا الصدد "بطبيعة الحال لم تعجبنا هذه التصريحات لأنها تجلب ضجة لا نريدها ولا تساعد. لكن في المقابل، لا نريد تضخيمها أكثر مما تتحمل".

وأضاف "نعرف جيداً كيف تسير الأمور في هذا النوع من المقابلات. من السهل جدا الاعتماد على بعض المقاطع من خارج السياق من اجل إنشاء عناوين جذابة، لكن تكتشف في وقت لاحق بأن ما قيل ليس سيئا بهذه الدرجة".

وأوضح "فيما يتعلق بلوكاكو، اعتقد بأن أحدا في هذا المبنى (نادي تشلسي) يعلم بعدم سعادة اللاعب، وبالتالي فوجئنا بهذه التصريحات وعلينا التدقيق في الامر معه".

وكشف لوكاكو في حيث لشبكة سكاي الايطالية الرياضية بانه "ليس سعيداً" في صفوف فريقه الذي عاد اليه هذا الصيف قادما من إنتر ميلانو الايطالي بعد أن لعب أساسياً في 8 مباريات فقط.

وقال لوكاكو: "بعد موسمين قضيتهما في إيطاليا حيث عملت كثيرا مع مدربين واختصاصيي التغذية، أشعر بأني في حالة بدنية جيدة".

وأضاف: "لكن لست سعيداً بهذه الوضعية، هذا أمر طبيعي. اعتقد أن المدرب قرر اللعب بأسلوب مختلف وبالتالي يتعيّن عليّ عدم الاستسلام ومواصلة العمل وأن اتحلى بالاحترافية".

وتألق لوكاكو (28 عاماً) في صفوف إنتر الموسم الماضي بتسجيله 24 هدفا في صفوفه، كما ساهم بـ 10 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى اللقب المحلي للمرة الاولى منذ عام 2010.

ودفع تشلسي مبلغاً مقداره 131 مليون دولار للحصول على خدمات لوكاكو.