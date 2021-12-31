وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن مدافع نادي مانشستر ستي، جواو كانسيلو، كشف عن تعرضه لهجوم من طرف "أربعة جبناء"، سرقوا كل المجوهرات من المنزل.

وقالت الصحيفة إن الحادثة وقعت الليلة الماضية في مدينة مانشستر.

ولم يقف كانسيلو (27 عاما) مكتوف الأيدي أمام اللصوص، فقاومهم بقدر ما استطاع، مما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه.

وكانت شريكة اللاعب وابنتهما الرضيعة في المنزل وقت وقوع الجريمة.

من جانبها، قالت الشرطة في مدينة مانشستر إنها تحقق في الحادثة.

وقال مدافع مانسشتر سيتي: "للأسف، تعرضت اليوم لهجوم من قبل أربعة جبناء، أصابوني وحاولوا إصابة عائلتي، وعندما حاولت المقاومة هذا ما حدث (يقصد الإصابة)".

وأضاف كانسيلو، وهو برتغالي الجنسية: "لقد تمكنوا من أخذ كل مجوهراتي"، مؤكدا أن أهم شيء بالنسبة إليه هو أن عائلته بخير.

وتابع:" لا أعرف كيف يكون هناك أشخاص بمثل هذه الخسة".

وذكرت إدارة النادي أن اللاعب يساعد الشرطة في التحقيق بالحادثة.