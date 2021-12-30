وقال صبحي في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية إن مصر ممثلة في وزارة الشباب والرياضية وجميع الجهات المختصة "تعكف حاليا على تجهيز ملف شامل في هذا الشأن لتقديمه مرفقا بالطلب المزمع إلى اللجنة الدولية للألعاب الأوليمبية".

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن حرص مصر على تمثيل العرب والقارة الأفريقية باستضافة هذا الحدث العالمي المهم الذي ينتظره الناس كل 4 سنوات.

وأشار الوزير إلى أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تطويرا على مستوى التجهيزات والإنشاءات الرياضية، مما يجعلها مؤهلة وجاهزة لاستضافة حدث مثل هذا، خاصة مع قرب افتتاح مدينة مصر الأوليمبية التي تم إنشاؤها بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر الوزير أن اجتماعا جمعه قبل يومين مع الجزائري مصطفى بيراف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، والذي "أكد حرص الاتحاد ودعمه لاستضافة مصر الدورة الأوليمبية ممثلة لقارة أفريقيا".

وأكد صبحي أن مصر تعمل حاليا على دراسة كل الجوانب الفنية واللوجيستية والمالية اللازمة لاستضافة تلك البطولة، تهميدا لتقديم الطلب الرسمي.

وستقام دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في 2024 في باريس بفرنسا، فيما ستقام الدورة التالية لها في عام 2028 في لوس أنجلوس بأميركا، وفي عام 2032 ستقام في بريزبن البرازيلية، بينما لم يتم الاستقرار على الدولة المستضيفة لدورة 2036.