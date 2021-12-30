ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.

وضمّ كيروش 25 لاعبا، وهم في حراسة المرمى محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.

واختار المدرب البرتغالي لخط الدفاع كلا من أكرم توفيق وعمر كمال وأحمد حجازي ومحمود حمدي وأيمن أشرف وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء.

ويضم خط الوسط كلا من عمرو السولية وحمدي فتحي وإمام عاشور وعبد الله السعيد ومحمد النني وأحمد سيد "زيزو"ومهند لاشين.

ودعّم كيروش هجوم الفراعنة بضم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي إلى جانب عمر مرموش ومحمد شريف ومصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيغيه" ورمضان صبحي.

وشهدت قائمة كيروش خروج 15 لاعبا، حيث جاء على رأس المستبعدين كل من مصطفى فتحي لاعب الزمالك ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي وأحمد ياسين لاعب البنك الأهلي ومروان حمدي وحسين فيصل لاعبا سموحة.

قائمة مثيرة للجدل

وتعليقا على قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، قال الناقد الرياضي جمال نور الدين في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "القائمة كانت متوقعة من خلال معرفتنا بكيروش، المدرب اختار 25 لاعبا وكان من المفترض أن يضم 28 لاعبا بالبطولة ومن ثم وفر المدرب ثلاثة أماكن، وبشكل عام القائمة جيدة".

وأضاف الناقد الرياضي: "من الواضح أن كيروش يسعى لتثبيت قوام أساسي لمنتخب مصر وهو أمر لم يتحقق منذ عهد حسن شحاتة والراحل محمود الجوهري. يجب أن ندعم المدرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفي النهاية المدرب اختار القائمة التي اقتنع بها وهو من يتحمل مسؤولية اختياراته".

وتطرق نور الدين لاستبعادات كيروش موضحا: "أرى أن أبرز الأسماء المستبعدة محمد مجدي أفشة وحسين فيصل، أما طارق حامد فكان من المعروف عدم مشاركته في البطولة، فالمدرب كان واضحا وحسم أمره بشأن اللاعب".

وتابع قائلا: "سر استبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة وطارق حامد يعود إلى طريقة لعب كيروش مع منتخب مصر، فالمدرب يعتمد على ثلاثي في منتصف الملعب هم محمد النني وعمرو السولية وأكرم توفيق ومعهم أحمد السيد زيزو، لذا يجب أن ندرك أن فكر المدرب يعتمد بالأساس على قوام اللاعبين المحترفين مع التطعيم ببقية العناصر المحلية".

وبشأن الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قائمة كيروش، أوضح نور الدين: "لا يجب أن نلوم كيروش على اختياراته، المدرب يعتمد اللاعب الجاهز فنيا وبدنيا. كيروش درب عددا من الأندية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد وتأهل إلى كأس العالم من قبل في 4 مناسبات، كل ما في الأمر أن المدرب يختار العناصر التي تساعد طريقته مع منتخب مصر".

واستبعد نور الدين أن يكون استبعاد مروان حمدي جاء بعد هجوم رواد مواقع التواصل بمصر على اللاعب بعد بطولة كأس العرب بسبب تذبذب مستواه الفني، موضحا: "كيروش لديه قناعات بشأن خط الهجوم، فالمدرب لديه رأيه بمصطفى محمد ومحمد شريف، أما مروان حمدي فكان ورقة رابحة للبرتغالي في بطولة العرب وبشكل عام المدرب ينظر إلى ما يفيد طريقته فقط ولا يلتفت إلى مواقع التواصل الاجتماعي".

وبشأن استبعاد مصطفى فتحي جناح الزمالك، بيّن نور الدين: "كيروش رأى أن مصطفى فتحي ليس له دور في بطولة الأمم مع منتخب مصر، حيث أن محمد صلاح يتواجد في نفس مركز اللاعب، وبالتالي المدرب فضّل أحمد السيد زيزو".

وبالنسبة لفرص مصر في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية، قال نور الدين: "فرص منتخب مصر قائمة، وتصل إلى 60 في المئة من وجهة نظري، وأرى أن كل المنتخبات التي ستشارك في بطولة الأمم سيكون لها فرصا قوية، والحظوظ متساوية بين المنتخبات والفارق هو الأداء داخل المستطيل الأخضر".

واختتم نور الدين بالقول: "خريطة الكرة الإفريقية تطورت بشكل ملحوظ لم تعد هناك منتخبات قوية وأخرى ضعيفة. الجميع يمتلك نفس الدوافع. بطولة الأمم الإفريقية تمثل تحديا لجميع لاعبي منتخب مصر لإثبات جدارتهم بارتداء قميص الفراعنة".