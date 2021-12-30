وبهذه النتيجة، ابتعد تشلسي بثماني نقاط عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقدم تشيلسي أداء متواضعا آخر وألقى المدرب الألماني باللوم على الإصابات وحالات الإصابة بعدوى كوفيد-19 في تشكيلة بطل أوروبا.

وأبلغ توخيل الصحفيين بعد خروج المدافعين ريس جيمس وأندرياس كريستنسن في الشوط الأول للإصابة: "هذا فوق احتمالنا، الأمر يفوق طاقتنا. هذا وضعنا ويجب التأقلم مع موقفنا الحالي. نحن بحاجة إلى تشكيلة كاملة على مدار الأسابيع وعندها سنلعب بشكل أفضل"، حسبما نقلت "رويترز".

وانتقد توخيل الحكم مايكل دين لعدم احتساب ركلة جزاء "صحيحة مئة في المئة" لصالح كريستيان بوليسيك ولإطلاق صفارته قبل أن تتجاوز محاولة من ميسون ماونت خط المرمى بعد تدخل بسيط.

وأضاف المدرب الألماني مشيرا إلى أن دين كان يجب أن يسمح بمواصلة اللعب ثم العودة إلى حكم الفيديو المساعد "لماذا يطلق الحكم صفارته قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى؟ هل كان واثقا؟".

وبدأت مشاكل تشيلسي بإصابة روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر في المباراة ذاتها في أكتوبر، ثم فقد المدافع بن تشيلويل لإصابة في الركبة، كما غاب نجولو كانتي وماتيو كوفاتشيتش وتياغو سيلفا وكاي هافرتس للإصابة وكوفيد-19.

وطلب تشيلسي تأجيل مباراته أمام ولفرهامبتون واندرارز في 19 ديسمبر بسبب النقص في تشكيلته، لكن رابطة الدوري الممتاز رفضت ذلك.

ويتوجب على توخيل جمع شتات تشكيلته في الأسابيع المقبلة الحاسمة، حيث سيستضيف ليفربول في الثاني من يناير ثم يخرج لمواجهة سيتي في 15 يناير.