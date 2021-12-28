فور الإعلان عن نتائج القرعة، وصفت وسائل إعلام جنوب أفريقية مجموعة "صن داونز" بالصعبة، لا سيما أنها وضعت الفريق في مواجهات جديدة (الرابعة على التوالي ببطولة أفريقيا) أمام الأهلي المصري.

كان الفوز حليفاً لـ "المارد الأحمر" في البطولة السابقة التي تُوج بها، بعد أن تمكن من عبور الفريق الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي، بتحقيق الفوز بهدفين دون رد ذهاباً، بينما انتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وبالتالي تتحدث جماهير "صن داونز" عن "الثأر" ضمن تعليقاتها على المواجهات المرتقبة في النسخة الجديدة من البطولة.

وعلقت صحيفة "كيك أوف" على وقوع الفريقين في مجموعة واحدة، بقولها إن "بيتسو موسيماني (المدير الفني للأهلي) يعود مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا". وقالت إن "عملاقا كرة القدم الأفريقية يتنافسان وجهاً لوجه على مكان في الأدوار الإقصائية إلى جانب الثنائي السوداني الهلال والمريخ".

وفيما أقرّ جماهير الأصفر بصعوبة القرعة، إلا أن كثيراً منهم عبّروا عن سعادتهم بملاقاة الأهلي في مبارتين ثأريتين مرتقبتين، معتبرين أن الأهلي "لم يعد كتاباً مغلقاً" بالنسبة لصن داونز.

"سننتقم أخيرا"

وكتب احد مشجعي صن داونز، ويدعى تيبوجو مونيباو، في تعليق على صفحة النادي الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: ""أردت أن نواجه الأهلي في مرحلة المجموعات بالفعل.. وأنا سعيد لأننا كذلك.. أنا واثق من قدرتنا على التغلب عليهم". وعلق آخر قائلاً: سننتقم أخيراً بكلتا قدمينا".

وكتب أحد المشجعين في تعليقه على القرعة: "لذا سوف يتعين على الأولاد السفر إلى السودان مرتين.. يجب أن نتعامل مع الأمر باحترام ونتخذ عقلية الانتقام (الثأر)، وجمع النقاط اللازمة للتأهل إلى ربع النهائي".

كما كتب أحد مشجعي الفريق الجنوب أفريقي ويدعى موسى موالي: "إنها مجموعة صعبة.. ولكنها رائعة بالنسبة لنا.. يجب أن نلعب ونهزم الأفضل؛ لنكون الأفضل".

التقى الأهلي وصن داونز في 10 مباريات بدوري أبطال أفريقيا، بداية من بطولة 2001 التي توج الأهلي بها على حساب صن دوانز، وصولاً إلى بطولة العام 2021 التي فاز بها الأهلي أيضاً بعد تغلبه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة.

فاز الأهلي بخمس لقاءات من المواجهات العشرة التي جمعت الفريقين، بينما فرض التعادل نفسه على أربع مواجهات، فيما حقق صن داونز فوزاً وحيداً (بخماسية نظيفة في 2019). أحرز الفريق المصري 15 هدفاً في مرمى نظيره الجنوب أفريقي، بينما أحرز صن دوانز بمرمى الأهلي 10 أهداف.

ومن بين تعليقات الجماهير، طالب أحد مشجعي صن داونز حارس مرمى الفريق دينيس أونيانغو بالتركيز في تلك اللقاءات الحاسمة التي تنتظر فريقه، وقال: "يجب على دينيس التركيز هذه المرة، لا يمكننا تحمل خسارة مرة أخرى لأسباب مريبة". وأضاف: "شيء آخر أقترحه؛ يجب أن نذهب ونخيم في مصر لمدة شهرين".

وهاجمت جماهير صن داونز حارس مرمى الفريق عقب مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا الأخيرة، والتي فاز فيها الأهلي بهدفين، وجاء الهدف الأول من خطأ للحارس، استغله طاهر محمد طاهر محرزاً الهدف الأول. وعلقت صفحة الأهلي على "تويتر" حينها على ذلك الخطأ بنشر صورة للحارس مع تعليق ساخر بعد نهاية المباراة.

وكتب أحد مشجعي الفريق في تعليقه على القرعة قائلاً: "أنا سعيد لأننا نواجه الأهلي في دور المجموعات وسنركلهم.. شاهدتهم الأسبوع الماضي خلال كأس السوبر، وهم ضعفاء".

وكان الأهلي قد اقتنص فوزاً صعباً من الرجاء المغربي، بركات الترجيح يوم الأربعاء 22 ديسمبر، بعد أن انتهى الوقت الأصلي لمباراة السوبر الأفريقي بالتعادل الإيجابي، أحرز الأهلي هدفه في الدقيقة 90 بأقدام لاعبه طاهر محمد طاهر.

وحرص عديد من مشجعي صن داونز على مداعبة المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي (المدير الفني السابق لصن داونز)، خلال تعليقاتهم. فيما حذر البعض من خطورة موسيماني لمعرفته الدقيقة بأجواء اللعب في جنوب أفريقيا. وكتب أحد المشجعين قائلاً: "ليست هناك مباريات سهلة.. دعونا نرحب ببيتسو موسيماني، إنه واحد منا بغض النظر عن الفريق الذي يدربه حالياً.. لقد أتيحت لنا الفرصة لتصحيح الحوادث المؤسفة التي حدثت العام الماضي".