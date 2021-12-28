أعلن نادي نابولي الإيطالي عن وفاة هوغو مارادونا اليوم الثلاثاء. ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وقال نابولي ”يشاطر رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس ونائب الرئيس إدواردو دي لورينتيس والمسؤولون والجهاز الفني واللاعبون وعائلة نادي نابولي كلها، عائلة مارادونا الأحزان بعد وفاة هوغو المحزنة”.

كان نابولي اشترى مارادونا الأصغر عام 1987 بناء على طلب دييغو، وتمت إعارته إلى نادي أسكولي الإيطالي.

كما لعب هوغو مارادونا لصالح ناديي رايو فايكانو الإسباني ورابيد فيينا النمساوي والعديد من الأندية الأخرى حول العالم. وكان يقيم في منطقة نابولي.

تأتي وفاة هوغو مارادونا بعد 13 شهرا على وفاة شقيقه دييغو مارادونا بنوبة قلبية عن عمر ناهز 60 عاما بعد خضوعه لجراحة في المخ قبل أسبوعين من هذا التاريخ.