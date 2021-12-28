ويُقدم النجم المصري محمد صلاح مستويات رائعة مع الفريق الإنجليزي منذ بداية الموسم الكروي الجاري، على صعيد مسابقة "البريميرليغ" أو دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح على رأس عمالقة أوروبا

وساهم محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي في إحراز 24 هدفًا من خلال تسجيل 15 هدفًا وصناعة 9 أهداف، ليصبح الفرعون المصري بهذه الإحصائية، أكثر لاعب إسهامًا في تسجيل الأهداف، خلال الموسم الجاري بالدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا.

وجاء في المرتبة الثانية النجم الفرنسي لفريق ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما الذي ساهم في تسجيل 22 هدفًا (سجل 17 وقدم 5 أهداف لزملائه).

وأتى في الترتيب الثالث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني برصيد 20 هدفًا (سجل 19 هدفًا وصنع هدفًا وحيدًا) ، وبنفس الرصيد من الأهداف يأتي الألماني توماس مولر لاعب "البافاري" في الترتيب الرابع حيث سجل 5 أهداف وصنع 15 هدفًا.

حصاد 2021

وكانت شبكة "هوسكورد" العالمية المختصة بالأرقام والإحصائيات الرياضية، قد نشرت تقريرًا أكدت فيه أن المصري محمد صلاح تصدر أكثر 5 لاعبين تقييمًا في حصاد عام 2021 الذي قارب على الانتهاء.

وأكدت الشبكة العالمية أن جناح ليفربول الإنجليزي تفوق من حيث "التقييم" على عملاقة أوروبا وعلى رأسهم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى موهبة باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ومنحت "هو سكورد" صلاح تقييما وصل إلى 7.89 على الأداء الذي قدمه جناح ليفربول منذ انطلاق العام الجاري، ليحتل "مو" المركز الأول، وخلفه الفرنسي كريم بنزيما الذي حصل على تقييم 7.75 ، ويليه اللاعب التركي هاكان تشالهان أوجلو بـ 7.48 ، وجاء بالمركز الرابع البولندي ليفاندوفيسكي برصيد 8.08 وأخيرا مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي بـ 7.80 .

سر تفوق صلاح

ويكشف أسامة عواد الصحفي المختص بتغطية أخبار الكرة العالمية، لموقع "سكاي نيوز عربية" سر تفوق المصري محمد صلاح على عمالقة أوروبا قبل نهاية عام "2021" بالقول: "صلاح هذا الموسم يُقدم أداءً رائعًا رفقة ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، مما جعله يتفوق على ليفاندوفسكي وبنزيما، فصلاح تفوق على نفسه هذا الموسم".

وعن سر تفوق صلاح يفسر عواد: " سر تفوق محمد صلاح هو عمله على تطوير أداءه من مباراة لأخرى بالإضافة إلى الجهد المبذول معه من قبل كلوب، حيث يُعد حاليًا هو نجم الريدز الأول بلا مُنازع، وغيابه عن ليفربول بسبب المشاركة في كأس أمم إفريقيا سيُؤثر بالسلب على مشوار الليفر في البريميرليغ".

الموسم الأفضل

ويكمل أسامة عواد حديثه معلقًا على موسم محمد صلاح: "بالطبع، يُعد هذا الموسم هو الأفضل لصلاح سواء على صعيد الأرقام التي يُحققها في كل مباراة رفقة ليفربول، بالإضافة إلى عدد الأهداف وأهم شيء أهميتها في قيادة الريدز إلى الفوز والمنافسة بقوة على لقب الدوري ودوري الأبطال هذا الموسم، كذلك صلاح يُقدم مستوى فني رائع وهناك تطور واضح من ناحية الفنيات والمهارات لدى الفرعون المصري".

ويجيب الصحفي المختص بتغطية أخبار الكرة العالمية، على إمكانية حصد صلاح للقب أفضل لاعب بالعالم، مشيرا: " أعتقد أن محمد صلاح سيكون مُرشحًا بارزًا للفوز بجائزة "ذا بيست" المُقدمة من "فيفا"، لكنه في نفس الوقت سيُلاقي منافسة شرسة من بنزيما وليفاندوفسكي وميسي، وأري أن ليفاندوفسكي سيكون هو الأقرب تعويضًا عن خسارته جائزة الكرة الذهبية لصالح ميسي، لكن في جوائز الفيفا يجب علينا أن نتوقع كل شيء".

ويختتم عواد تصريحاته بالقول: "هذا الموسم سيكون مميزًا لمحمد صلاح على جميع الأصعدة، إذا واصل اللاعب على نفس النهج في تسجيل الأهداف وتحقيق الأرقام القياسية، فبالإضافة إلى ما يُقدمه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، سيكون صلاح مطالب بالسير في نفس المستوي رفقة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا، فمن الضروري على صلاح أن يُحقق شيئًا مميزًا مع الفراعنة في هذه البطولة".

من الجدير بالذكر أن محمد صلاح ساهم خلال الموسم الجاري، في تسجيل 31 هدفًا مع ليفربول في مختلف المسابقات، خلال 24 مباراة، سجل 22 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

ويتصدر الفرعون المصري ترتيب هدافي مسابقة "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا، وكذلك قائمة الأكثر صناعة للأهداف بالدوري الإنجليزي بتقديم 9 "أسيست" في 18 مباراة حتى الآن.