وطالب كثيرون ممن شاهدوا الفيديو بحرمان اللاعب المرتكب للمخالفة من لعب كرة القدم مدى الحياة.

ووقعت الحادثة خلال مباراة بين فريقي إبسوم وإويل ودوركينغ واندررز، ضمن منافسات الدرجة السادسة بالدوري الإنجليزي.

ويظهر في الفيديو أحد لاعبي إبسوم وإويل وهو يتوجه للحكم لتلقي بطاقة حمراء.

وتخرج الأمور عن السيطرة بعد ذلك، ويوجه اللاعب المطرود لكمة قوية لأحد لاعبي الخصم.

وبينما يحاول اللاعب المطرود اللحاق بالحكم، يوجه لكمات لعدد من لاعبي الفريق الخصم، حسبما ذكرت "ديلي ستار" البريطانية.

ودعا عدد كبير ممن شاهدوا الفيديو لإصدار قرار بوقف اللاعب مدى الحياة، وحرمانه من اللعب، وذلك كعقوبة على سلوكه العنيف.

وبدوره أصدر نادي إبسوم وإويل بيانا بشأن الحادثة قال فيه: "لن نتسامح مع هذا السلوك في نادينا. نشعر بالخزي مما جرى في مباراة اليوم".