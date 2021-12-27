وأعلن غلطة سراي التوقيع مع مصطفى محمد لعقد يمتد حتى عام 2025، وهو المعار من نادي الزمالك المصري.

واستعار النادي التركي مصطفى محمد من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل عام من اليوم، حتى يونيو 2022، مقابل مبلغ قيمته 2 مليون دولار، إلا أن غلطة سراي يمتلك الحق في شراء عقد اللاعب بصفة نهائية، قبل 31 ديسمبر المقبل، مقابل 4 ملايين دولار.

قالت صحيفة " fotomac" التركية أن إدارة النادي قامت بتفعيل عقد شراء اللاعب نهائيا بعد توقيع اللاعب على عقد جديد لمدة 3 سنوات تبدأ من يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة أنه تم تعديل عقد اللاعب المادي ليحصل على 725 ألف دولار هذا الموسم، بدلا من 400 دولار سنويا، حصل عليهم اللاعب الموسم الماضي.