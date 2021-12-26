وتستمتع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بحضور المشجعين هذا الموسم بعد إقامة أغلب المباريات خلف أبواب مغلقة منذ بدء الجائحة في وقت مبكر من عام 2020.

وكشفت بريطانيا، الجمعة، عن إصابة أكثر من 122 ألف شخص في يوم واحد مع ارتفاع عدد حالات المصابين في ظل انتشار المتحور أوميكرون.

وقال غوارديولا عن إمكانية غياب المشجعين مرة أخرى: "لا أود حدوث ذلك بكل أمانة. لكن عدد حالات المصابين يزداد حول العالم وليس فقط في بريطانيا. يذهب هؤلاء إلى الملاعب ويمكنهم نشر العدوى".

وتابع: "في الملاعب، لا يرتدي الناس الكمامات وهذا أكثر ما يثير تعجبي. يجب أن نبدأ مجددا بالحصول على الجرعة الإضافية من التطعيم، إذا تقرر ذلك، إلى جانب تعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي والكمامات".

وأضاف: "أنا أثق في العلماء لأنهم يعرفون تماما الأمر وبشكل أكبر مما أعرفه. لا يموت الناس عند الحصول على التطعيم لكن يمكن التعرض للموت في حال عدم الحصول عليه".

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري برصيد 44 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ليفربول، ويستضيف ليستر سيتي يوم الأحد.