وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، بعد إعلان الاتحاد الدولي للفروسية، نتيجة إيجابية لعينة المنشطات الخاصة بابن أخ رجل الأعمال المصري الشهير، فضلا عن ظهور مادة محظورة بها، واتخاذ قرار بإيقاف اللاعب لمدة عامين.

التظلّم المصري

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس الاتحاد المصري للفروسية، هشام حطب، حقيقة المنشور المتداول وإيقاف اللاعب، وتفاصيل أخرى تتعلق بالأزمة.

وأشار في تصريحات خاصّة لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "ابن أخ رجل الأعمال الشهير تعرض لظلم شديد في العينة، حيث تم سحبها قبل عامين ونصف من البطولة في 2019، وأصدروا نتيجتها والحكم بشأنها بعد عامين ونصف، وهو أمر مثير للشكوك"، وفقًا لوصفه.

وشدد على أن "مصر ستقدم تظلمًا وستذهب للمحكمة الرياضية الدولية مباشرة، نظرًا لعدم وجود لجنة تظلمات بالاتحاد الدولي للفروسية".

وأوضح أن "اللاعب الذي يتناول ممنوعات أو منشطات تكون على مسؤوليته الشخصية، والاتحاد المصري للفروسية ليست له علاقة بالأمر".

وعن تسبب الفارس المصري في إلغاء نتائج مصر في أولمبياد طوكيو، أشار إلى أن "الفارس المصري (ابن أخ رجل الأعمال الشهير) تسبب في إلغاء النتائج مؤقتًا إلى أنْ يظهر نتيجة التظلُّم وذلك في نتائج الفريق وليس النتائج الفردية، وإذا كان قد شارك في الفردي فالإلغاء يشمل نتيجته فقط".

وأوضح أن الأمر في بدايته كان يتعلّق باتهامات للاتحاد المصري للفروسية بتفضيل محمد طاهر زيادة (أحد المشاركين المصريين في لعبة الفروسية بأولمبياد طوكيو 2020)، وبعد صدور حكم الاتحاد الدولي للفروسية أصبح الأمر يتعلق الآن بتفضيل بابن أخ رجل الأعمال المصري، على سامح الدهّان.

ويقول قانون مكافحة المنشطات الدولية إن "كل من يأخذ ممنوعات هو المسؤول عن نفسه، ويُعاقب من الاتحاد الدولي إن كانت العينة إيجابية والتظلم مرفوضا، وكل ما يدخل جوف اللاعب هو مسؤولية اللاعب وليس مسؤولية الاتحاد".

أسباب فنيّة

وقال حطب إن الأزمة المثارة بشأن استبعاد الفارس المصري، سامح الدهّان، من أجل ابن أخ رجل أعمال شهير، كلام عارٍ تمامًا من الصحّة، وأنَّ استبعاده كان لأسباب فنيّة بحتة.

وأشار المسؤول المصري، إلى أنَّ هذه الأسباب الفنيّة كانت بشأن عمر الحصان الخاص به، الذي كان من المفترض المشاركة به في الأولمبياد.

وتابع "كي يخوض الحصان سباقًا لابد من تمرينه وتأهيله قبل البطولة بعامين على الأقل، وأبلغناه بأنَّ عمره كبير، إلا أنه أصر على خوضه سباق الأولمبياد".

وأشار إلى أنَّ الواقعة المذكورة بشأن عُمْر الحصان حدثت قبل الأولمبياد بعام أي 2019، وكان عمر الحصان 15 عامًا، "ونظرًا لتأجيل البطولة بسبب ظروف كورونا، فأصبح عمر الحصان 17 عامًا حينما أُقيمت في 2021" على حد تعبيره.

واستطرد قائلًا "عاند أمامنا سامح الدهّان في هذه الأزمة، ووافقنا على استخدام هذا الحصان، وعلى الرغم من ذلك أتى قبل البطولة بشهر وقال إنه سيستبدل الحصان لأنّ عمره كبير".

وأضاف: "لم يكن (سامح الدهان) أمينًا معنا"، مشددًا على أنّ "الحصان الجديد الذي كان يريد ركوبه في الأولمبياد عمره صغير ولا يمتلك إمكانيات المشاركة في أولمبياد رياضي، ولم يشارك في مستويات فنيّة عالية من قبل".

ولفت إلى أنَّه "اقترح أنْ يكون (الدهان) احتياطيًّا للأربعة المشاركين في الأولمبياد، إلا أنّ الأخير رفض"، متابعًا "ابن أخ رجل الأعمال المصري الشهير تدرّب لدى بطل العالم الألماني في الفروسية (بير باوند) لمدة 4 سنوات، وهو ما يؤهله للمشاركة في الأولمبياد"، وفقًا لتعبيره.